Козак по поручению Путина прибыл в Киргизию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Он прибыл в республику по поручению Владимира Путина, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе киргизского лидера, Россия неоднократно предлагала помощь в урегулировании ситуации в республике. Жээнбеков несколько раз за кризис провел телефонные переговоры с российским лидером.

На прошлой неделе Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Ранее глава государства заявил о необходимости проведения в Киргизии новых парламентских выборов. Жээнбеков сообщил, что также готов уйти в отставку "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти".