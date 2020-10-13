В ГИБДД Нижнего Тагила нагрянули сотрудники ФСБ. Есть задержанные

Во вторник представители ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова.

Читайте также: Свердловский облсуд вернул дело полковника Грехова в прокуратуру для устранения недостатков

По некоторым данным, высокопоставленный силовик фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. Сейчас проводится выяснение всех обстоятельств. Известно, что вместе с Черновым задержан еще один офицер.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU факт проверочных мероприятий. Он напомнил, что окончательное решение принимает только суд.

"Чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, последуют самые жесткие меры реагирования – как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу", - заверил полковник Горелых.

Представитель МВД добавил, что если факты подтвердятся, он обязательно проинформирует общественность.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Тагиле автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате инцидента пострадали несколько человек.