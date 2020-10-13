13 Октября 2020
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деньги, взятка (2018) | Фото: СУ СКР по городу Севастополь

В Сургуте врача окружной больницы подозревают в получении взятки: за деньги проводил операции вне очереди

В Сургуте задержали заведующего урологическим отделением окружной клинической больницы, сообщает "СургутИнформ-ТВ".

По информации издания, правоохранителей заинтересовал врач высшей категории Андрей Морозов. Его подозревают в получении взятки. В настоящее время заведующий находится под подпиской о невыезде.

В региональном управлении СКР корреспонденту Накануне.RU информацию подтвердили и сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении врача.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемый получил от одного из местных жителей взятку в виде денег за его лечение и госпитализацию вне плановой очередности. Накануне подозреваемый в сопровождении сотрудников ОМОН Росгвардии доставлен к следователю, где дал показания.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, возможных иных эпизодов преступной деятельности и размера взятки, расследование продолжается", - сообщили в СКР.

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В Сургуте врача окружной больницы подозревают в получении взятки: за деньги проводил операции вне очереди

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Теги: врач, уголовное дело, взятка, скр



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