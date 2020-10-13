13 Октября 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

"Плохой мир лучше доброй ссоры": Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по поводу вооруженного конфликта в Карабахе.

"Глубоко сопереживаю жителям Нагорного Карабаха, народам Азербайджана и Армении в связи с новым витком вооруженного противостояния, длящегося уже более тридцати лет. Вновь подвергаются обстрелу населенные пункты, гибнут люди, разрушаются святыни, памятники культурного наследия, дома мирных жителей. Искренне сострадаю всем жертвам этой страшной войны, соболезную семьям погибших", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Московской патриархии.

Кирилл заявил, что РПЦ "с самого начала конфликта делала и будет делать все возможное, чтобы вместе с религиозными лидерами Армении и Азербайджана содействовать установлению мира на многострадальной земле Нагорного Карабаха".

Патриарх обратился к духовным лидерам двух стран - Верховному Патриарху-Католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Шейху-уль-Исламу Аллахшукюру Паша-Заде, а также к светским властям конфликтующих сторон:

"Считаю очень важными договоренности, достигнутые при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров".

"Плохой мир лучше доброй ссоры: эта старая истина сегодня, как никогда, актуальна. В условиях мира можно встречаться, общаться, искать решение проблем", - заявил патриарх.

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"Плохой мир лучше доброй ссоры": Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану

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Теги: патриарх кирилл, конфликт в карабахе, рпц, переговоры, перемирие



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