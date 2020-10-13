13 Октября 2020
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карабаш (2004) | Фото: Накануне.ru

В одиночку регионы точно сорвут выполнение целей по сокращению выбросов в воздух - Госдума

Бюджет на 2021 год предусматривает сокращение финансирования подпрограммы нацпроекта "Экология", по которому города с самым грязным воздухом должны были получать средства на исправление ситуации. 12 самых загрязненных городов получат всего 6,6 млрд руб., впрочем, в прошлом и текущем году они не получали вообще ничего, сообщил на заседании комитета Госдумы по экологии его глава Владимир Бурматов. В позапрошлом году программы просто не было, а в текущем – города не успели деньги потратить, они вернулись обратно в Минфин.

Бурматов считает, что сейчас цель подпрограммы – сокращение объема выбросов на 22% - полностью возложена на регионы, на губернаторов. "Губернаторы самостоятельно этих показателей из указа не достигнут, это я вам точно говорю", - заявил депутат.

Он рассказал о практике принуждения промышленников в регионах к выделению средств на экологию. "Где-то губернаторы принуждают промышленников принимать собственные частные программы, вот у нас вынудил губернатор промышленников в Челябинской области. Начали вкладывать. Но есть регионы, где другая ситуация. Челябинск недополучил 5,5 млрд руб. на экологизацию общественного транспорта. Исполнение указа может быть сорвано. Мы испытываем тревогу. Регионы нуждаются в поддержке. Деньги, не полученные по 2019-2020 гг., должны быть получены", - заявил Бурматов.

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В одиночку регионы точно сорвут выполнение целей по сокращению выбросов в воздух - Госдума

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Теги: нацпроект, экология, сокращение выбросов в атмосферу, загрязнение



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