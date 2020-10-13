13 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума (2020) | Фото: Екатеринбургская городская дума

"Что это за юридическая вакханалия?": коммунальная фракция екатеринбургской гордумы саботировала создание новых ТОС

Коммунальная фракция Екатеринбургской гордумы раскритиковала схему создания территориальных органов самоуправления. Также Михаила Вечкензина и Александра Колесникова резко не устроило нарушение  процедурных правил со стороны спикера Игоря Володина. Так, председатель городского парламента предложил проголосовать за создание ТОСов до окончания всех выступлений и вопросов. Народные избранники увидели в этом поспешное проталкивание выгодного Володину решения, в связи с тем, что большая часть заявок на регистрацию ТОСов идет с избирательного округа главы думы. Ранее ряд депутатов заподозрили такой всплеск внимания к ТОСам в связи с готовящимися спекуляциями на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу или же в Законодательное собрание в 2021 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, Михаил Вечкензин назвал все это юридической вакханалией.

"Что это за юридическая вакханалия, что это? Что это за дела", - эмоционально стал возмущаться Михаил Вечкензин.

Затем к острым обсуждениям подключился еще один участник коммунальной фракции Алексей Мещеряков. Народный избранник спросил сколько вообще заявок на ТОСЫ. Получив ответ, он спросил почему 17 ТОСов не работает. В ответ представители администрации заявили, что там прекратилась общественная деятельность.

После этого Володин спешно объявил голосование. Это вызвало недовольство со стороны коммунального клана думы и Володин вновь вернулся к выступлениям. 

"Мы уже 7 лет сталкиваемся с этой юридической вакханалией. Предлагаю воздержаться во время голосования и подождать поправок к федеральному законодательству", - сказал самый эпатажный депутат думы Александр Колесников. 

Предложение воздержаться поддержал и Вечкензин. По его словам, для того, чтобы работать, никогда не нужны специальные территориальные образования. 

Депутат Владимир Стругов, взяв слово, сказал, что мэр Высокинский на фракции "Единой России" предварительно одобрил данное решение и поэтому думе надо подчиниться воле Высокинского.

Александр Колесников тут упрекнул Стругова в изменении ориентации. "Вы же были прогубернаторским депутатом. Уже стали теперь депутатом Высокинского? В какой вы сейчас партии?" -  не без иронии сказал громкоголосый депутат.

Интересно, что после этого во время голосования ни один из участников коммунальной фракции не проголосовал против.

В итоге Екатеринбургская гордума проголосовала за создание ТОСов. 

Но тут, несмотря на два раза объявлявшееся голосование, выступления снова продолжились. 

Депутат Алексей Вихарев сказал, что вопрос по ТОСам не является партийным и нужно наложить мораторий на создание ТОСов.
В итоге за создание новых ТОСов проголосовали 25 депутатов. 3 депутата воздержались.

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"Что это за юридическая вакханалия?": коммунальная фракция екатеринбургской гордумы саботировала создание новых ТОС

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Теги: городская дума, тос



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