Деду из Сургута, который высунул двухлетнего внука из окна, грозит до семи лет лишения свободы

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего деда, который высунул двухлетнего внука из окна головой вниз, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Мужчину обвиняют в совершении сразу двух преступлений - угроза убийством и угроза применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 14 сентября пьяный мужчина разозлился на своего внука из-за того, что тот, пока родителей не было дома, плакал и капризничал. Чтобы запугать ребенка, он поставил его на подоконник открытого окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома №2 по ул. Г.Кукуевицкого в Сургуте, а затем высунул его на улицу и удерживал его вниз головой несколько минут. Примерно через 15 минут после инцидента прибыли полицейские. Когда правоохранители попытались проникнуть в квартиру, чтобы помочь ребенку, обвиняемый, угрожая полицейским расправой, несколько раз замахнулся на них металлической кувалдой.

Во время предварительного следствия злоумышленник заключен судом под стражу. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом злоумышленнику может быть назначено наказание до семи лет лишения свободы.