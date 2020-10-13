Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах впервые в мире зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией.

По информации голландского агентства BNO News, скончалась 89-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован рак.

В июле она переболела COVID-19 и была выписана домой после исчезновения симптомов, но через два месяца у нее поднялась высокая температура и начался кашель.

Пациентка вновь была доставлена в больницу, тест на коронавирус дал положительный результат. На восьмой день после резкого ухудшения состояния она скончалась, пишет Regnum.

О случаях повторного заболевания/рецидива ранее сообщалось в других странах, например, в Китае. В России такой случай был зафиксирован в мае. В Бурятии 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали.