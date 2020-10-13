В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончалось 58 пациентов с коронавирусом. Это максимум с 9 июня. Растет и количество выявляемых новых случаев, и количество госпитализаций.

Так, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 40%.

Накануне в столице подтверждено 4395 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.