13 Октября 2020
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Пермские школьники уходят на каникулы в плановом режиме

Пермские школьники уйдут на каникулы в плановом режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам исполняющей обязанности министра образования Прикамья Раисы Кассиной, на сегодняшний день сформировано предложение рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме - с 26 октября по 3 ноября. Поскольку 4 ноября - День народного единства, то в школы учащиеся вернутся 5 ноября.

"Мы контролируем процесс обучения и ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. В отдельных случаях мы переводим классы на самостоятельное или дистанционное обучение на одну-две недели, чтобы предотвратить распространение заболевания как ОРВИ, так и COVID-19", - сообщила она

Также Раиса Кассина отметила, что в регионе на карантине по ОРВИ находится 1,4% учащихся. 64 класса, по информации Роспотребнадзора по Пермскому краю, изолированы на 14 дней из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Напомним также, что по поручению губернатора Пермского края передан 1 млн защитных масок в школы, техникумы и колледжи Прикамья. Средства индивидуальной защиты уже получили 24,5 тыс. педагогов образовательных учреждений по всему краю.

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Пермские школьники уходят на каникулы в плановом режиме

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Теги: каникулы, школьники, ОРВИ



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