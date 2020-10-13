13 Октября 2020
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Алексей Орлов, Тобиас Привителли (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале предложили провести "Дни Швейцарии"

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в понедельник провел встречу с полномочным министром, заместителем чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиасом Привителли.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, дипломат прибыл на Средний Урал во главе деловой делегации для проведения переговоров по развитию новых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В состав миссии вошли представители компаний, уже успешно работающих на российском, в том числе уральском, рынках и заинтересованных в реализации новых проектов. Их специализация – машиностроение, фармацевтика, логистика, химическая промышленность, финансовые и сервисные услуги, производство строительных материалов и туриндустрия.

Орлов отметил успешную работу на территории Свердловской области предприятий с иностранным капиталом. Также он подчеркнул высокий интерес к сотрудничеству, прежде всего, в высокотехнологичных, наукоемких отраслях.

Алексей Орлов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В свою очередь, Привителли поблагодарил руководство региона за интерес к сотрудничеству и предложил для выстраивания новых коммуникаций запланировать на следующий год "Дни Швейцарии" на Среднем Урале.

"Швейцария ежегодно инвестирует в Россию почти 20 миллиардов франков. Нас очень интересует для сотрудничества Екатеринбург, Свердловская область. Мы хотели бы провести здесь масштабные бизнес-встречи, а также организовать культурную программу, включая выставки, фестиваль кино. Мы надеемся, что это станет хорошим импульсом к развитию новых проектов", - отметил дипломат.

Алексей Орлов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Делегация Швейцарии будет работать на Среднем Урале еще два дня. Сегодня программа пребывания начнется с возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Далее запланированы посещения предприятий, вузов и других площадок.

В первом полугодии 2020 года товарооборот Свердловской области со Швейцарией вырос более чем в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 36 миллионов долларов. Рост связан преимущественно с увеличением поставок оборудования.

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На Среднем Урале предложили провести "Дни Швейцарии"

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Теги: Швейцария, сотрудничество, Средний Урал



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