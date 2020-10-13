13 Октября 2020
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Общество Пермский край
Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

В Прикамье поступит 201 аппарат ИВЛ еще до конца месяца

До конца октября на территорию Пермского края поставят 201 аппарат ИВЛ марки MV2000, "МЕКИКС Ко., Лтд", Корея. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. По словам краевого главы Дмитрия Махонина, первая партия насчитывает 58 аппаратов, которые прибудут уже в начале недели.

Вся новая техника позволит обеспечить готовность местных медучреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией в тяжелом состоянии. Для этого с начала пандемии в регион за счет средств федерального фонда уже было поставлено 260 новых аппаратов ИВЛ. Таким образом, к концу месяца к использованию будет готово уже 706 аппаратов.

Напомним, что в Прикамья для пациентов с подтвержденным COVID-19 уже развернуто свыше 3 тыс. коек, а за последнюю неделю региональный минздрав перепрофилировал еще 313 в медучреждениях региона - Перми, Березниках, Краснокамске, Нытве, Очере, Лысьве, Октябрьском и в Пермском районе.

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В Прикамье поступит 201 аппарат ИВЛ еще до конца месяца

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Теги: аппараты ИВЛ, поставка, койки, коронавирус



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