Из-за оффшорной компании на Порошенко завели очередное уголовное дело

На Украине заведено дело против экс-президента Петра Порошенко.

Причина - регистрация офшорной компании. Как сообщил юрист Андрей Портнов, новое уголовное производство было начато после серии публикаций, критики и обязывающего решения суда. Отмечается, что Порошенко, пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию "Prime Asset Partners Limited", единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко.

Как отметил Портнов, регистрация данной компании скрывалась бывшим президентом и не была отражена в декларации про доходы и финансовые обязательства, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее ГБР Украины вручило подозрение пограничнику, который 1 января 2018 года выпустил бывшего президента Петра Порошенко и членов его семьи из страны по поддельным документам для тайного отдыха на Мальдивах.

Уголовное дело по факту незаконного выезда Порошенко из страны ГБР открыло еще в прошлом году. Самое смешное, что подозрение вручено не Порошенко, а пограничнику.