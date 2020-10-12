12 Октября 2020
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Политика Воронежская область
Приемная, обращения граждан, воронежская областная дума (2020) | Фото: Пресс-служба Воронежской областной думы

Жители Воронежской области могут обращаться в областную думу дистанционно

Приемная граждан, расположенная в  Воронежской областной думе, продолжает принимать заявления и в письменном,  и в  электронном виде, передает корреспондент Накануне.RU. Ограничительные меры, вызванные продолжающимся распространением коронавируса, парламентарии в своей работе учитывают, но стараются свести к минимуму для граждан неудобства.

"Сегодня в стране и регионе вновь осложнилась обстановка, связанная с распространением коронавируса. Несмотря на вновь вводимые ограничения во всех сферах жизни, депутаты Воронежской областной Думы продолжают работать в округах, остаются на связи с избирателями. Современные технологии позволяют делать это без потери эффективности и оперативности. В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев. Только на прошлой неделе в рамках тематических приемов граждан старшего поколения в Воронежской области было принято более 450 заявителей. Несмотря на изменения в формате работы, депутаты Воронежской областной Думы готовы решать задачи, поставленные перед ними избирателями", – прокомментировал ситуацию председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

владимир нетесов, воронежская областная дума, сми(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, город Воронеж, улицы Кирова, 2.

При обращении в них обязательно надо указать– наименование законодательного органа власти Воронежской области (либо фамилию, имя, отчество соответствующего депутата, либо должность соответствующего депутата); фамилию, имя, отчество отправителя; почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения. Также в обращении излагается его суть, должна быть личная подпись, дата и контактный телефон.Если обращение, жалоба или заявление сопровождаются документами, то необходимо к письменному обращению приложить эти бумаги, материалы, либо их копии.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса этот срок может быть продлен на 30 дней.

почтовый ящик(2019)|Фото: Накануне.RU

Еще один способ обращения, доступный для граждан - направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной Думы: http://www.vrnoblduma.ru/izbiratelyu/elektronnaya-priemnaya/

В Воронежской думе сообщили Накануне.RU, что крайне важно, чтобы электронное обращение было рассмотрено, внимательно заполнять разделы регистрационной формы, а вопросы формулировать как можно более четко и корректно.

В электронном обращении обязательно указывается - адресат обращения (депутат Воронежской областной Думы, либо комитет); фамилия, имя, отчество гражданина; почтовый адрес (с индексом); контактный телефон;адрес электронной почты и  собственно сам текст обращения.

При обращении в электронную приемную гражданин также может прикрепить к своему запросу файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте. Электронное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

В случае надобности прояснить дополнительные вопросы справочного и иного характера можно по телефону: (473) 277-93-13.

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Жители Воронежской области могут обращаться в областную думу дистанционно

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Теги: воронежская областная дума, приемная, жалобы и обращения, владимир нетесов



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