Мэр Черкасс снова отказался вводить карантин в городе

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что отказывается вводить карантинные ограничения, которых требует Киев. По его мнению, для этого нет оснований.

Это уже второй подобный ответ Киеву. В мае горсовет решил досрочно ослабить карантин и разрешил работать малому бизнесу, поскольку крупные сети работали. Бондаренко заявил, что закон должен быть один для всех. Ему пригрозил президент Владимир Зеленский, который позже обозвал мэра бандитом.

Сейчас черкасский мэр сказал, что в больницах города всего 67 человек с коронавирусом, из которых треть - из других городов. Поэтому вводить ограничения преждевременно, а город необоснованно отнесен к "оранжевой" зоне. Предприятия и заведения будут продолжать работу, а школы не будут переводить на дистанционный режим.

Карантин на Украине действует с 12 марта. Летом он стал адаптивным.