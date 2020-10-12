Челябинская область получит 3 тыс. доз вакцины от коронавируса

Челябинская область в октябре получит 3 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее регион получил 42 дозы. Были провакцинированы медработники – эпидемиологи и инфекционисты, которые работают на госпитальных базах. В течение октября область должна получить еще 3 тыс. доз вакцины.

"В первую очередь это будут медицинские работники и другие группы риска, в том числе и педагоги. Надо понимать, что это незначительное количество вакцины. Даже 3 тыс. вакцин у нас сегодня не покроет всех желающих медиков, кто высказался за вакцинацию", - подчеркнула она.

Ирина Гехт подчеркнула, что надеяться на всеобщую вакцинацию до конца года это утопия.