12 Октября 2020
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Джереми Микс Хлоя Грин новорожденный младенец (2018) | Фото:instagram.com/jmeeksofficial

В Югре разработают суперсервис для помощи родителям в оформлении детских документов

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" ХМАО примет участие в качестве пилотного региона по разработке суперсервиса "Рождение ребенка". Сервис поможет родителям новорожденного со сбором пакета документов на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, за реализацию нового сервиса в округе отвечает местный депинформтехнологий. Помимо свидетельства о рождения ребенка, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, "Рождение ребенка" также будет автоматически формировать в пакет запись в детсад, справки из различных ведомств, а также фиксировать поступление ребенка в ВУЗ.

"Суперсервисы – новый тип госуслуг, который сводит к минимуму использование бумажных документов и визиты в госорганы. Такие сервисы привязаны к жизненным ситуациям с массой бюрократических процедур. Например, при рождении ребёнка, поступлении в ВУЗ или переезде в другой регион на оформление справок в различных ведомствах уходит несколько часов, а иногда и суток", - сообщили в пресс-службе.

После запуска сервиса, жители Югры смогут получить ряд услуг "в один клик", буквально не выходя из дома. Весь пакет с готовыми документами будет поступать в личный кабинет родителей на Портале госуслуг. Социальные пособия также будут перечислены на банковскую карту, для чего необходимо будет указать банковские реквизиты.

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В Югре разработают суперсервис для помощи родителям в оформлении детских документов

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Теги: суперсервис, "Рождение ребенка", документы, родители



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