Левченко отказался от мандата депутата Госдумы на фоне "уголовки" сына

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко отказался от мандата депутата Госдумы, поэтому его передадут Вадиму Кумину - экс-кандидату на пост мэра Москвы. Как пишет "Интерфакс", решение принял президиум ЦК КПРФ.

Как сообщил лидер Компартии Геннадий Зюганов, "Левченко, посоветовавшись со своей командой, с теми, с кем он работал, сказал, что он хотел бы сосредоточиться на работе в своей родной области, которая требует поддержки и которая является ключевой в Сибири".

Напомним, что о возможной передаче мандата Сергею Левченко стало известно в конце сентября - после смерти депутата Вахи Агаева, который скончался от последствий коронавируса. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело против сына бывшего иркутского губернатора Андрея Левченко, он был арестован до 20 ноября.