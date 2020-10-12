Американцы стали лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за изобретение новых форматов аукционов и за усовершенствование теории аукционов.

Нобелевский комитет отметил их научный вклад, принесший "пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру".

В 2019 году премия памяти Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике, досталась Эстер Дюфло (Франция), Абхиджиту Банерджи (США) и Майклу Кремеру (США) "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Нобелевская премия по экономике является единственной, которую не учреждал Альфред Нобель. Она была введена только в 1968 году в честь 300-летия банка Швеции.