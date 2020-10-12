"Уральская готика". На ТНТ стартует сериал, который называют российским "Твин Пиксом"

Сегодня, 12 октября, состоится премьера нового сериала "Территория" на ТНТ, по сюжету которого герой отправляется на Урал на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю.

Сериал уже называют российским "Твин Пиксом", он снят в стиле "южной готики" американского кино, наполнен мистической атмосферой глубиной территории, которая живет по своим традициям древних народцев и мрачной красотой природы Урала. Для жителей Перми состоялся эксклюзивный бесплатный показ сериала 8 октября.

"Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые могут обитать в этих краях, но постепенно он понимает, что мир намного шире его представлений. С каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее", - сказано в аннотации.

Станет ли сериал родоначальником жанра "уральской готики", в которой уже много лет, по сути, работает писатель Алексей Иванов, покажет время.