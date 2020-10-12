Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов в пользу Армении и Карабаха

Реалити-звезда Ким Кардашьян пожертвовала миллион долларов "в поддержку Армении и Арцаха" (непризнанной Нагорно-Карабахской республики – прим. ред.).

Кардашьян, чей отец был потомком эмигрантов из Армении, записала видеообращение в Instagram (где у нее 190 млн подписчиков) и заявила, что "для нее большая честь участвовать в глобальной поддержке Армении".

"Мои мысли и молитвы с храбрыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы все помнили, что, несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами, и вместе мы являемся одной глобальной армянской нацией. Armenia fund напрямую помогает тем, кто пострадал в это критическое время, гуманитарной помощью в виде еды, жилья и медицинской помощи", - заявила звезда.

Она сообщила, что пожертвует миллион долларов и призвала своих поклонников провести акцию "по самому успешному сбору средств за всю историю". Ким попросила тех, кто не может помочь деньгами, репостить и распространять информацию о происходящем.