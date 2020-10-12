В России выявлено 13 592 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки в Москве госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Новые случаи коронавируса в России распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4395

Санкт-Петербург - 538

Московская область - 440

Ростовская область - 274

Нижегородская область - 271

Архангельская область - 242

Свердловская область - 218

Ханты-Мансийский АО - 208

Воронежская область - 204

Кемеровская область - 178

Красноярский край - 174

Алтайский край - 169

Забайкальский край - 169

Ульяновская область - 164

Иркутская область - 162

Волгоградская область - 161

Ставропольский край - 156

Ямало-Ненецкий АО - 154

Республика Крым - 152

Мурманская область - 151

Томская область - 151

Омская область - 149

Республика Коми - 148

Оренбургская область - 147

Саратовская область - 141

Пензенская область - 133

Самарская область - 129

Тюменская область - 128

Республика Саха (Якутия) - 120

Новосибирская область - 115

Орловская область - 112

Удмуртская Республика - 110

Хабаровский край - 110

Пермский край - 104

Краснодарский край - 102

Кировская область - 100

Ленинградская область - 99

Тверская область - 98

Республика Бурятия - 98

Челябинская область - 94

Приморский край - 92

Рязанская область - 88

Брянская область - 85

Калужская область - 84

Республика Калмыкия - 84

Ивановская область - 83

Курская область - 83

Республика Дагестан - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Ярославская область - 81

Республика Алтай - 81

Кабардино-Балкарская Республика - 78

Белгородская область - 77

Калининградская область - 75

Костромская область - 69

Смоленская область - 65

Вологодская область - 65

Республика Мордовия - 65

Курганская область - 65

Республика Хакасия - 65

Новгородская область - 64

Тамбовская область - 63

Псковская область - 63

Владимирская область - 62

Астраханская область - 62

Сахалинская область - 58

Тульская область - 57

Амурская область - 57

Липецкая область - 54

Республика Карелия - 51

Республика Ингушетия - 50

Республика Башкортостан - 50

Магаданская область - 45

Республика Адыгея - 43

Республика Тыва - 43

Республика Северная Осетия - 39

Камчатский край - 37

Республика Марий Эл - 36

Республика Татарстан - 35

Чувашская Республика - 35

Севастополь - 34

Еврейская АО - 28

Чеченская Республика - 7

Ненецкий АО - 2