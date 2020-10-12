12 Октября 2020
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Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 13 592 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю на 40% больше, чем за предыдущую. За сутки в Москве госпитализировано 917 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Новые случаи коронавируса в России распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 4395

  Санкт-Петербург - 538

  Московская область - 440

  Ростовская область - 274

  Нижегородская область - 271

  Архангельская область - 242

  Свердловская область - 218

  Ханты-Мансийский АО - 208

  Воронежская область - 204

  Кемеровская область - 178

  Красноярский край - 174

  Алтайский край - 169

  Забайкальский край - 169

  Ульяновская область - 164

  Иркутская область - 162

  Волгоградская область - 161

  Ставропольский край - 156

  Ямало-Ненецкий АО - 154

  Республика Крым - 152

  Мурманская область - 151

  Томская область - 151

  Омская область - 149

  Республика Коми - 148

  Оренбургская область - 147

  Саратовская область - 141

  Пензенская область - 133

  Самарская область - 129

  Тюменская область - 128

  Республика Саха (Якутия) - 120

  Новосибирская область - 115

  Орловская область - 112

  Удмуртская Республика - 110

  Хабаровский край - 110

  Пермский край - 104

  Краснодарский край - 102

  Кировская область - 100

  Ленинградская область - 99

  Тверская область - 98

  Республика Бурятия - 98

  Челябинская область - 94

  Приморский край - 92

  Рязанская область - 88

  Брянская область - 85

  Калужская область - 84

  Республика Калмыкия - 84

  Ивановская область - 83

  Курская область - 83

  Республика Дагестан - 82

  Карачаево-Черкесская Республика - 82

  Ярославская область - 81

  Республика Алтай - 81

  Кабардино-Балкарская Республика - 78

  Белгородская область - 77

  Калининградская область - 75

  Костромская область - 69

  Смоленская область - 65

  Вологодская область - 65

  Республика Мордовия - 65

  Курганская область - 65

  Республика Хакасия - 65

  Новгородская область - 64

  Тамбовская область - 63

  Псковская область - 63

  Владимирская область - 62

  Астраханская область - 62

  Сахалинская область - 58

  Тульская область - 57

  Амурская область - 57

  Липецкая область - 54

  Республика Карелия - 51

  Республика Ингушетия - 50

  Республика Башкортостан - 50

  Магаданская область - 45

  Республика Адыгея - 43

  Республика Тыва - 43

  Республика Северная Осетия - 39

  Камчатский край - 37

  Республика Марий Эл - 36

  Республика Татарстан - 35

  Чувашская Республика - 35

  Севастополь - 34

  Еврейская АО - 28

  Чеченская Республика - 7

  Ненецкий АО - 2

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В России выявлено 13 592 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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