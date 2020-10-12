12 Октября 2020
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Последствия беспорядков в Бишкеке 06.10.2020 (2020) | Фото: grandnews.ru

Жээнбеков повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке.

Парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы, сообщает пресс-служба президента. По закону режим должен был быть снят.

Ранее Жээнбеков ввел в стране режим чрезвычайного положения до 21 октября.

Согласно указу главы государства, в Башкеке создается комендатура, вводится комендантский час и особый режим въезда и выезда из города. В столицу вводятся войска, запрещены массовые собрания и митинги.

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Жээнбеков повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

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Теги: режим чп, бишкек, киргизия



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