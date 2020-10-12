В Ноябрьском кафе произошла драка со стрельбой

В Ноябрьском кафе "Бухарест" произошла драка со стрельбой. Видеозапись потасовки опубликована в группе "Происшествия. Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте", передает кореспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября.

Во время драки один из участников выстрелил из травматического пистолета в воздух и скрылся. В ГУ МВД России по ЯНАО сообщают, что конфликт произошел между посетителями заведения и охранниками. Пострадавших нет, заявления в полицию не поступали.

Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника, стрелявшего из травматического пистолета.