Военные приступили к строительству медцентров в Астрахани и Нариманове

Военные строители Минобороны России приступили к возведению многофункциональных медицинских центров в Астрахани и Нариманове.

Как сообщили Накануне.RU в военном ведомстве, каждый из них рассчитан на 100 койко-мест. В строительстве принимают участие более 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники. В настоящее время ведется подготовка площадок под устройство фундаментов.

Ранее медицинские центры были построены на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. На это ушло полгода. В настоящее время продолжается строительство одного медцентра в Североморске.

Как сообщалось, эпидемия COVID-19 продлится еще не менее года.

Как сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости. "А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать",— сказал эксперт.