Инфекционист назвал сдачу тестов на антитела к "ковиду" пустой тратой денег

Пустой тратой денег назвал сдачу тестов на антитела к коронавирусу инфекционист Владислав Жемчугов. По его словам, в мире существует несколько десятков тест-систем, и все они могут дать ошибочный результат. И если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно пренебрегать мерами безопасности.

Но при этом, если в крови человека присутствуют антитела, то вакцину от коронавируса нужно ставить не раньше чем через год, иначе привитый иммунитет уничтожит собственный, отметил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сoобщили, чтo люди с oпределенными гeнными мутaциями нe мoгут зaразиться коронавирусом. Такая защита является "врожденной". Организм в этих случаях может быть невосприимчив к проникновению инфекции, либо проникновение вируса в клетки будет не таким интенсивным. Естественной защитой обладает небольшая доля людей. При этом эксперты не владеют информацией об эффективности такого иммунитета.

Также сообщалось, что переболевший сезонным ОРВИ человек может иметь антитела к COVID-19. Это выяснили американские ученные. Переболевший коронавирусом и имеющий к нему антитела человек может быть переносчиком вируса.