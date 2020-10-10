10 Октября 2020
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Пасха, пасхальная служба, патриарх Кирилл (2020) | Фото: patriarchia.ru/фото Олег Варов

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла не подтвердился коронавирус

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла не подтвердился коронавирус: тесты оказались отрицательными, сообщил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Однако он все равно останется на 14-дневном карантине. Иларион подчеркнул, что исключений нет ни для кого - ни для патриарха, ни для самого скромного псаломщика.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. По этой причине патриарх отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.

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У патриарха Московского и всея Руси Кирилла не подтвердился коронавирус

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Теги: Патриарх Кирилл, карантин, коронавирус



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