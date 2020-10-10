10 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

Пенсионерам Севера продлили срок получения неиспользованной компенсации проезда к местам отдыха

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил для пенсионеров Крайнего Севера срок получения неиспользованной компенсации за оплату стоимости проезда к месту отдыха на 2021 г.

Информация об этом опубликована на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости или страховых пенсий по инвалидности и имеющие право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года, но не воспользовавшиеся таким правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году", - говорится в тексте документа.

Соответствующее решение было принято в целях защиты прав пенсионеров, поскольку из-за пандемии коронавируса, большинство поездок пенсионеры были вынуждены отложить.

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Пенсионерам Севера продлили срок получения неиспользованной компенсации проезда к местам отдыха

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Теги: Михаил Мишустин, компенсация, проезд, крайний север, пенсионеры



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