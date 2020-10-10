10 Октября 2020
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Политика Воронежская область
воронежская областная дума, ер, прием граждан (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Парламентарии Воронежской областной думы провели приемы граждан в рамках тематической недели

Парламентарии Воронежской области провели приемы граждан. С 5 по 9 октября приемы прошли на 40 партийных площадках, передает корреспондент Накануне.RU.

Активность жителей региона была существенная, всего за время проведения тематической недели приемов поступило свыше 450 обращений от граждан пожилого возраста. С четом ужесточения противовирусных требований, большая часть общения депутатов с гражданами проходила в онлайн-режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, по поручению председателя областного парламента, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова участие в приемах граждан приняли партийцы всех уровней.

владимир нетёсов, воронежская областная дума, спикер(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"В работе приемных приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты областного и городского парламентов, а также специалисты профильных ведомств – Пенсионного фонда, органов социальной защиты, департамента здравоохранения, труда и занятости населения, фонда социального страхования, – рассказал Владимир Нетёсов. – В ходе недели приемов использовались различные формы работы – подавляющая часть приемов состоялась в дистанционном формате, также проходили личные приемы граждан с соблюдением всех санитарных норм, была организована работа «горячих линий», консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра".

Например, накануне, 9 октября, на связь с депутатом Воронежской областной Думы Мариной Андрейчук вышли сотрудники и постояльцы областного геронтологического центра. Общение состоялось в режиме видеоконференции. Пожилых граждан интересовали вопросы, связанные с индексацией пенсий, правильностью начисления пенсионных выплат, льготного обеспечения инвалидов средствами реабилитации.

воронежская областная дума, ер, прием граждан(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Мы понимаем, что у людей старшего поколения, особенно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, много вопросов. Но главное – это чувство одиночества. Поэтому наша задача не только помочь в решении реальных проблем, но и просто выслушать, приободрить, дать понять, что они не одни. Мы привлекали для оказания консультативной помощи депутатов, представителей исполнительной власти для того, чтобы рассказать пожилым людям, как грамотно действовать в той или иной ситуации", – рассказала Марина Андрейчук по итогам приема.

воронежская областная дума, ер, прием граждан(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Стоит отметить, что в рамках тематической недели приемов воронежцы старшего поколения смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, помощь в решении бытовых проблем. Важно, что почти половина всех вопросов была решена прямо в день обращения, а работа над остальными взята под личный контроль депутатами Воронежской областной Думы и специалистами профильных департаментов правительства.

Работа депутатского корпуса с жителями региона пожилого возраста крайне важна, так как в Воронежской области люди пожилого возраста составляют около 30% населения. Практически каждый из этих граждан имеет какие-либо меры социальной поддержки. Это ежемесячные денежные выплаты, компенсация жилищно-коммунальных услуг и оплаты капремонта, расширенный пакет медицинских услуг для лиц пенсионного возраста, скидки на проезд, имущественные налоги и многое другое.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуются программы, направленные на повышение качества жизни и благополучия людей пожилого возраста. Развивается система профилактических осмотров пожилых граждан в сельской местности, в регионе активно внедряют систему долговременного ухода за воронежцами старшего поколения.

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Парламентарии Воронежской областной думы провели приемы граждан в рамках тематической недели

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Теги: прием граждан, владимир нетесов, воронежская областная дума, ер, пожилые граждане



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