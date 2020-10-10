10 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Министр финансов Пермского края ушла в отставку

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина уволилась со своей должности, сообщает "РБК Пермь" со ссылкой на источник в администрации губернатора.

В пятницу был ее последний рабочий день.

По данным издания, увольнение министра не связано с "технической отставкой" правительства. Напомним, 7 октября, сразу после инаугурации губернатора Дмитрия Махонина, правительство Прикамья сложило полномочия. Трудовые контракты с ними были прекращены.

Новый состав правительства будет сформирован в ближайшее время. Известно, что сам Махонин возглавит его.

Должность министра финансов Елена Чугарина заняла в 2017 г. когда регион возглавил предыдущий губернатор Максим Решетников.

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Министр финансов Пермского края ушла в отставку

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Теги: Елена Чугарина, министр финансов, отставка



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