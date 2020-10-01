01 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Фольксваген, 185 км/ч, Республики, Тюмень (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В центре Тюмени водитель разогнал "Фольксваген" до 185 км/ч

В Тюмени водитель "Фольксвагена" разогнал машину до серьёзной скорости, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

Видеозапись поездки 19-летнего водителя "Фольксвагена" вечером 23 сентября по улице Республики размещена в социальной сети. Камера телефона запечатлела на спидометре скорость в 185 км/ч. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель признал все нарушения, кроме превышения скорости, сославшись на "неисправность электронного спидометра".

Начинающий автомобилист в этом году 27 раз привлекался к ответственности за неоднократные нарушения сигналов светофора на перекрестках, выезд на "встречку", превышение скорости, нарушения требований дорожных знаков. Пять штрафов ещё не оплачены.

В этот раз на него составлены административные материалы за движение по полосе общественного транспорта, пересечение линии разметки, нарушение правил пользования световыми приборами. Общая сумма штрафов – 2,5 тыс. руб.

Фольксваген, 185 км/ч, Республики, Тюмень(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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В центре Тюмени водитель разогнал "Фольксваген" до 185 км/ч

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Теги: Фольксваген, нарушение, водитель



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