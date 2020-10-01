Опрокинутый Есенин: открытие памятника к 125-летию поэта вызвало скандал

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Памятник Сергею Есенину в Москве. Скульптор - Григорий Потоцкий. (2020) | Фото: Москва 24

Опрокинутый Есенин: открытие памятника к 125-летию поэта вызвало скандал

На территории Московского государственного музея к 125-летию поэта Сергея Есенина открыли памятник. Автором выступил известный столичный художник и скульптор Григорий Потоцкий, который проповедует "красоту доброты".

Впрочем, в этот раз мастер решил выразить не доброту, а боль и великую печаль. "Есенин - это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия - отражение великой печали и великой красоты русского народа", - цитирует РИА Новости Потоцкого.

В сети же памятник уже окрестили "опрокинутый Есенин". Жутковатости композиции придает и высокий забор, которым окружена скульптура.

Памятник Сергею Есенину в Москве. Скульптор - Григорий Потоцкий.(2020)|Фото: Москва 24

"Умерший" или "опрокинутый" Есенин. Фото: телеканал "Москва 24"

"Хорошо, что эти предметы дегенеративного искусства потом останутся на многие годы. Это хорошие памятники кумовству и идиотизму, которые неустанно сопровождают нашу русскую жизнь", - пишет по поводу скульптуры telegram-блог "Небожена".

Памятник Сергею Есенину в Москве. Скульптор - Григорий Потоцкий.(2020)|Фото: Москва 24

Скульптор говорит, что пытался выразить боль. Фото: телеканал "Москва 24"

"Опрокинутый Есенин - это только начало. Обсуждается предложение опрокинуть все памятники великим русским писателям в Москве. Так, кстати, и мыть их будет легче", - пишет политолог, автор и ведущий телепрограммы "Что делать?" Виталий Третьяков.

В сети также переделали соответственно ситуации строчки из самого Есенина:

"Мне грустно на себя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре осталась".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опрокинутый Есенин: открытие памятника к 125-летию поэта вызвало скандал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей есенин, памятник, григорий потоцкий, критика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети