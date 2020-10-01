Опрокинутый Есенин: открытие памятника к 125-летию поэта вызвало скандал

На территории Московского государственного музея к 125-летию поэта Сергея Есенина открыли памятник. Автором выступил известный столичный художник и скульптор Григорий Потоцкий, который проповедует "красоту доброты".

Впрочем, в этот раз мастер решил выразить не доброту, а боль и великую печаль. "Есенин - это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия - отражение великой печали и великой красоты русского народа", - цитирует РИА Новости Потоцкого.

В сети же памятник уже окрестили "опрокинутый Есенин". Жутковатости композиции придает и высокий забор, которым окружена скульптура.

"Умерший" или "опрокинутый" Есенин. Фото: телеканал "Москва 24"

"Хорошо, что эти предметы дегенеративного искусства потом останутся на многие годы. Это хорошие памятники кумовству и идиотизму, которые неустанно сопровождают нашу русскую жизнь", - пишет по поводу скульптуры telegram-блог "Небожена".

Скульптор говорит, что пытался выразить боль. Фото: телеканал "Москва 24"

"Опрокинутый Есенин - это только начало. Обсуждается предложение опрокинуть все памятники великим русским писателям в Москве. Так, кстати, и мыть их будет легче", - пишет политолог, автор и ведущий телепрограммы "Что делать?" Виталий Третьяков.

Есенин нормального человека и Есенин скульптора, который "так видит" и которого "обидеть может всякий" pic.twitter.com/0qNumSqqGG — Anna Carenina (@FirstMagicDate) October 1, 2020

В сети также переделали соответственно ситуации строчки из самого Есенина:

"Мне грустно на себя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре осталась".