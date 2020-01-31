Жильцам двух подъездов взорвавшегося дома в Ирбите не разрешили вернуться в квартиры

Жилой дом в Ирбите, где на неделе произошел взрыв и пожар, ожидает комплексная экспертиза.

Напомним, все случилось во вторник вечером на улице Комсомольской: горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме. Всех жильцов срочно эвакуировали, огонь удалось потушить.

В результате ЧП погиб 17-летний молодой человек, проживавший в пострадавшей от огня квартире. Очевидцы рассказывали о хлопке, предшествовавшем пожару.

Позже часть жителей вернулись домой. Остальные разместились у родственников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, установлена официальная причина случившегося - взрыв газовоздушной смеси в квартире №11. Дом был обследован диагностическим комплексом "Стрела-П". По итогам рекомендовано ограничить пребывание жителей в подъездах №1 и №2, а также провести полную инженерно-строительную экспертизу технического состояния дома и усиление конструкций по решению межведомственной комиссии.

Как добавили в полпредстве, данная ситуация взята аппаратом полномочного представителя на особый контроль до ее полного разрешения.