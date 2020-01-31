Прокуратура заявила о грубейших нарушениях при благоустройстве набережной реки Миасс

В Челябинске прокуратура выявила нарушения при расходовании денежных средств на обустройство набережной реки Миасс, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы проводили проверку по расходованию бюджетных средств по обустройству набережной реки Миасс. К сожалению, опять в действиях исполнителей и заказчиков выявлены грубейшие нарушения. Материалы направили в следственные органы для дачи оценки", - рассказали в прокуратуре.

Так, нарушения выявлены по объему выполненных работ, по качеству материалов, которые должны были быть по проекту и по факту использовались. Это влияет на расходование денежных средств.

Добавим, что в настоящий момент работы выполнены только на половину.