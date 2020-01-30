В Надыме открыт спорткомплекс, который строили девять лет

В Надыме состоялось открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Арктика".

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, его возведение началось в 2011 году. За это время стройка трижды замораживалась из-за проблем с подрядчиками.

Уже заработали секции – борьба, аэробика. В трехэтажном комплексе имеется тренажёрный зал и арена, где можно заниматься любимыми игровыми видами спорта.

Есть несколько малых залов для занятий боевыми искусствами, аэробикой и хореографией, помещение для интеллектуальных и настольных игр. В "Арктике" два бассейна: 25-метровый на 5 дорожек и 10-метровый для обучения плаванию. Комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также здесь планируется открыть лыжную базу.