В новом "Простоквашино" почтальон Печкин обрадовался повышению пенсионного возраста

Пропаганда пенсионной "реформы" прочно вошла не только в ролики социальной рекламы по радио и телевидению, но и включилась в детские мультики.

Видимо, для того, чтобы молодые россияне с детства понимали всю "важность" и "нужность" повышения пенсионного возраста в стране. В новом мультфильме "Простоквашино", например, почтальон Печкин искренне радуется повышению пенсионного возраста, которое "сделало его моложе".

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, будет ли в ближайшее время меняться пенсионное законодательство.

"По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал решение о пенсионной "реформе" одним из самых тяжелых в своей жизни.

Как ранее писало Накануне.RU, российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Однако, как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную "реформу" провели зря. Эксперт напомнил, что бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.