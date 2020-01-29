Жертва поджога из Соликамска остается в тяжелом состоянии, - минздрав

Жертва нападения из Соликамска, которую облили бензином и подожгли, после перевода в ожоговый центр Перми остается в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, по версии следствия, вечером 27 января предполагаемый поджигатель пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора он облил потерпевшую бензином, поджег и скрылся из магазина. Коллега пострадавшей потушила пламя и вызвала "скорую помощь". Жертву нападения госпитализировали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 41-летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Вскоре ему предъявят обвинение и, возможно, арестуют.

"Пострадавшая доставлена в одну из клиник Перми, она остается в тяжелом состоянии", - уточнили в минздраве.

Известно, что раньше нападавший и потерпевшая были коллегами и работали в одном магазине, он предлагал ей отношения, донимал ее, она была против, сообщает источник РИА Новости. Она попросила начальство сети магазина перевести его в другой отдел. Его перевели работать в другой магазин, после чего последовала реакция – нападение. Арестовать предполагаемого поджигателя могут уже завтра, 30 января.