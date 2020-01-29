10 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Четыре сотрудника мэрии Мегиона оштрафованы за нарушения при организации "уборочного" аукциона

Сотрудники администрации Мегиона оштрафованы за нарушения во время закупок для муниципальных нужд, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Мэрия объявила аукцион на оказание услуг по уборке административных помещений и прилегающих территорий. Один из потенциальных участников конкурса подал заявку, однако аукционная комиссия необоснованно ее отклонила, сославшись на несоответствие предъявляемым требованиям.

Четыре члена аукционной комиссии попали под административные дела. Постановлениями окружного управления ФАС виновные оштрафованы на 120 тыс. руб.

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Четыре сотрудника мэрии Мегиона оштрафованы за нарушения при организации "уборочного" аукциона

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Теги: аукцион, Мегион, администрация, штраф



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