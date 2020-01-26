07 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова (2020) | Фото: zen.yandex.tm

На Чемпионате Европы по фигурному катанию все медали достались "звездам Тутберидзе"

В Австрии на первенстве Европы по фигурному катанию весь пьедестал победителей заняли российские спортсменки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Талантливых девочек часто называют "звездами Тутберидзе". Их тренер Этери Тутберидзе оставила пост в соцсетях, где написала: "Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем".

В одиночном катании лучшей стала Алена Косторная - ей досталась золотая медаль чемпионата, на втором "серебряном" месте - Анна Щербакова, и бронзовая награда - у Александры Трусовой.

Ранее 20-летний уроженец Ухты, чемпион России этого сезона Дмитрий Алиев выиграл первенство Европы. Второе место занял еще один россиянин, дебютант взрослого чемпионата Артур Даниелян, третье место занял воспитанник Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

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На Чемпионате Европы по фигурному катанию все медали достались "звездам Тутберидзе"

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Теги: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Этери Тутберидзе, фигурное катание, чемпионат Европы



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