05 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Югры выделили дополнительные деньги на расселение балков в Нефтеюганске и Пыть-Яхе

Нефтеюганск и Пыть-Ях получат дополнительные деньги на расселение балков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Решение принято на заседании правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Снос балков идет в семи муниципалитетах. Решением кабмина Пыть-Яху и Нефтеюганску выделены на это дополнительные средства.

"Эта работа не должна прекращаться ни на один день. Сегодня все правовые условия для этого созданы", - сказала Комарова.

Напомним, ранее в полпредстве президента в УрФО раскритиковали Югру и Ямал за то, что богатые регионы до сих пор не могут решить проблему расселения балков.

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Власти Югры выделили дополнительные деньги на расселение балков в Нефтеюганске и Пыть-Яхе

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Теги: балки, расселение, деньги



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