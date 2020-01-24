Власти Югры выделили дополнительные деньги на расселение балков в Нефтеюганске и Пыть-Яхе

Нефтеюганск и Пыть-Ях получат дополнительные деньги на расселение балков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Решение принято на заседании правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Снос балков идет в семи муниципалитетах. Решением кабмина Пыть-Яху и Нефтеюганску выделены на это дополнительные средства.

"Эта работа не должна прекращаться ни на один день. Сегодня все правовые условия для этого созданы", - сказала Комарова.

Напомним, ранее в полпредстве президента в УрФО раскритиковали Югру и Ямал за то, что богатые регионы до сих пор не могут решить проблему расселения балков.