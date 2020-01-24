Депутат от "Единой России" предложила жителям сдать детей в интернат

Депутат от партии "Единая Россия" Людмила Боронина предложила жителям п. Красной горки отдать своих детей в интернат, чтобы ежедневно не возить их в школу в Полевской, передают "Вечерние Ведомости". В местной думе Людмила Боронина является координатором партийного проекта "Крепкая семья" от "Единой России", а также сотрудницей муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и народного творчества" Полевского.

21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа был поднят вопрос об организации бесплатной транспортировки детей поселка Красная горка до учебных учреждений Полевского. Ежедневно ученикам поселка приходится идти четыре км. по обочине вдоль трассы. В самом поселке школ нет, а транспорт между населенными пунктами ходит крайне редко. В конечном итоге, вместо того, чтобы как-то решить вопрос с транспортом, Людмила Боронина предложила родителям перевести своих детей на обучение в интернате.



"Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернатов для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?" – высказала предложение депутат от "Единой России".

Подобное заявление возмутило представителей думы и родителей.

Напомним, ранее оскандалилась чиновница, возглавлявшая департамент молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких. На встрече с детьми и подростками в Кировграде в 2018 г. она заявила, что молодежь не должна требовать помощи, поскольку "государство не просило вас рожать".