04 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

Жительница Кудымкара, которая убила двоих из четырех своих детей, "изгоняла из них бесов"

Появились подробности трагедии в многодетной семье из Кудымкара, где мать убила двоих детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 23 января подозреваемая, предположительно, убила пятилетнего и годовалого детей, после этого попыталась нанести вред себе и оказалась в больнице. Другие дети, двух и девяти лет, находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии.

По некоторым данным, около года назад родители погибших стали интересоваться религией и вскоре оказались в секте. Сегодня утром мать якобы решила, что в двух ее детей "вселились бесы". Родственники объясняют поступок женщины послеродовой депрессией. Местные жители рассказывают, что семья была благополучная, дом ухоженный, в нём всегда был порядок.

Многодетную маму все знали как верующую женщину. Версию с "бесами" она озвучила медикам перед отправкой в больницу. Якобы ранее она после случившейся в семье трагедии говорила знакомым, что "будет рожать столько, сколько Бог даст". Подозреваемая – педагог по образованию, но по основной профессии, предположительно, никогда не работала.

Все обстоятельства случившегося выяснят сотрудники прокуратуры края и регионального управления СКР.

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Жительница Кудымкара, которая убила двоих из четырех своих детей, "изгоняла из них бесов"

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Теги: Кудымкар, многодетная семья, убийство, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 27.01.2020 07:52 Мск В Прикамье умерла женщина, убившая двоих детей во время "изгнания бесов"
Ранее 24.01.2020 09:04 Мск "Матери теперь жить с этим". Общественник о гибели в Кудымкаре двух маленьких детей, из которых "изгоняли бесов"

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Ранее 23.01.2020 11:33 Мск В Прикамье мать убила двух детей, еще двое спаслись

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