Глава Кудымкарского района отказался от участия в конкурсе на должность главы городского округа

Глава Кудымкарского района Валерий Климов отказался от участия в конкурсе на должность главы Кудымкарского муниципального округа, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Думе будут представлены председатель территориальной избирательной комиссии Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников и член комиссии Эдуард Засухин. Они набрали наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора.

Валерий Климов возглавляет район с 2010 года. Он победил на прямых выборах, заручившись поддержкой 52,54% избирателей. В 2015 году он был избран на новый срок полномочий, но уже по результатам конкурсного отбора.