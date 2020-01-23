04 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Глава Кудымкарского района отказался от участия в конкурсе на должность главы городского округа

Глава Кудымкарского района Валерий Климов отказался от участия в конкурсе на должность главы Кудымкарского муниципального округа, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Думе будут представлены председатель территориальной избирательной комиссии Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников и член комиссии Эдуард Засухин. Они набрали наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора.

Валерий Климов возглавляет район с 2010 года. Он победил на прямых выборах, заручившись поддержкой 52,54% избирателей. В 2015 году он был избран на новый срок полномочий, но уже по результатам конкурсного отбора.

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Глава Кудымкарского района отказался от участия в конкурсе на должность главы городского округа

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Теги: Валерий Климов, Кудымкарский муниципальный округ



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