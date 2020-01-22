03 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Взрыв, депо, цистерны, Ишим (2020) | Фото: УрСУТ СКР

В Ишиме рабочий погиб после взрыва во время ремонта шести вагонов из-под нефтепродуктов

В Ишиме погиб слесарь по ремонту подвижного состава Вагонного ремонтного депо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, днем работники депо в помещении вагоносборочного производственного участка ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов. Во время сварки слесарем цистерны произошел взрыв. Пострадавший упал на пол и, получив серьезные травмы, умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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В Ишиме рабочий погиб после взрыва во время ремонта шести вагонов из-под нефтепродуктов

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Теги: депо, цистерны, ремонт, слесарь



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