В Ставропольском крае мужчина решил усыновить младенца, которого нашел в гаражах

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/stuccoing/plinth/, в Москве.
Здесь http://perevozki.youdo.com/metro-tulskaya/roadhelp/sekretki/, быстро и недорого.



Общество В России Северо-Кавказский ФО
подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

В Ставропольском крае мужчина решил усыновить младенца, которого нашел в гаражах

31 декабря прошлого года житель Ставропольского края Игорь Иткалюк запомнит на всю жизнь - в этот день мужчина нашел на земле своего будущего сына.

Как пишет Mash, история произошла с Игорем 31 декабря прошлого года в Михайловске.

Мужчина шел в свой гараж, как вдруг увидел в углу груду тряпья. Подойдя ближе, Игорь увидел сверток, а в нем - живого младенца. Не теряя ни минуты, мужчина укрыл ребенка курткой, а сам поехал на машине к автомобилю "скорой", который стоял неподалеку и приехал по вызову на дорожную аварию.

Медики осмотрели младенца и сказали, что мальчик здоров, но если бы не Игорь, то ребенок замерз бы на улице.

У Иткалюка и его супруги нет своих детей и решение пришло мгновенно - мальчика он планирует усыновить. Сейчас мужчина готовит все необходимые документы.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Ставропольском крае мужчина решил усыновить младенца, которого нашел в гаражах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михайловск, Ставропольский край, младенец, мужчина, усыновление, Игорь Иткалюк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров