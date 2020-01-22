В Ставропольском крае мужчина решил усыновить младенца, которого нашел в гаражах

31 декабря прошлого года житель Ставропольского края Игорь Иткалюк запомнит на всю жизнь - в этот день мужчина нашел на земле своего будущего сына.

Как пишет Mash, история произошла с Игорем 31 декабря прошлого года в Михайловске.

Мужчина шел в свой гараж, как вдруг увидел в углу груду тряпья. Подойдя ближе, Игорь увидел сверток, а в нем - живого младенца. Не теряя ни минуты, мужчина укрыл ребенка курткой, а сам поехал на машине к автомобилю "скорой", который стоял неподалеку и приехал по вызову на дорожную аварию.

Медики осмотрели младенца и сказали, что мальчик здоров, но если бы не Игорь, то ребенок замерз бы на улице.

У Иткалюка и его супруги нет своих детей и решение пришло мгновенно - мальчика он планирует усыновить. Сейчас мужчина готовит все необходимые документы.