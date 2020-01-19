31 Июля 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале уволили врача, который принимал пациентов пьяным

На Южном Урале врач лишился работы после того, как пациентка запечатлела его в нетрезвом виде при исполнении обязанностей. Инцидент произошел на этой неделе в больнице №3 в Миассе.

Как сообщают "Вести", женщина заранее уточнила возможность приема у специалиста, занимающегося флюорографией, но после приезда в больницу ей пришлось дожидаться появления врача около 1,5 часов. Когда тот все же пришел, выяснилось, что он сильно пьян. Пациентка сняла свое общение с доктором на видео, после чего опубликовала запись в соцсетях.

В итоге руководство больницы оперативно отреагировало на инцидент. После проведения служебной проверки данный сотрудник был уволен, а главврач принес женщине свои извинения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Омске уволился врач, который отказался принимать пациентов, а позже вышел на работу пьяным.

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На Южном Урале уволили врача, который принимал пациентов пьяным

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Теги: врач, увольнение, проверка



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