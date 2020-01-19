На Южном Урале уволили врача, который принимал пациентов пьяным

На Южном Урале врач лишился работы после того, как пациентка запечатлела его в нетрезвом виде при исполнении обязанностей. Инцидент произошел на этой неделе в больнице №3 в Миассе.

Как сообщают "Вести", женщина заранее уточнила возможность приема у специалиста, занимающегося флюорографией, но после приезда в больницу ей пришлось дожидаться появления врача около 1,5 часов. Когда тот все же пришел, выяснилось, что он сильно пьян. Пациентка сняла свое общение с доктором на видео, после чего опубликовала запись в соцсетях.

В итоге руководство больницы оперативно отреагировало на инцидент. После проведения служебной проверки данный сотрудник был уволен, а главврач принес женщине свои извинения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Омске уволился врач, который отказался принимать пациентов, а позже вышел на работу пьяным.