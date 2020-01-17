29 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Пермские следователи проводят проверку из-за нападения на фельдшеров "скорой"

Следственный отдел по Дзержинскому району Перми проводит процессуальную проверку по факту незаконного удержания в квартире фельдшера "скорой помощи", приехавшего на вызов к пациенту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщали в пресс-службе "скорой" в ночь с 11 на 12 января врачам поступил вызов на ул. Хабаровскую в связи с болями в груди у 66-летнего мужчины. "Скорую" вызвал сын пациента.

Когда бригада приехала, пациент отказался от осмотра и оказания медицинской помощи. Медики попросили расписаться в карте вызова об отказе от осмотра. На эту просьбу сын пациента отреагировал агрессивно: достал телефон, начал снимать бригаду, после чего напал с кулаками на второго фельдшера.

Первый фельдшер вступился за коллегу, но получил множество ударов по голове, в том числе табуретом. Жена пациента принялась душить его.

Второму фельдшеру удалось вырваться из квартиры. Он передал информацию о нападении старшему врачу станции, тот вызвал полицию. До их приезда, примерно минут 15, первый фельдшер находился на месте вызова, так как семья не выпускала его из квартиры. Когда приехали правоохранители, фельдшеры написали заявления в полицию. Первый фельдшер в настоящий момент находится на больничном.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Пермские следователи проводят проверку из-за нападения на фельдшеров "скорой"

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Теги: пациент, скорая, нападение, фельдшер, СКР, проверка



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