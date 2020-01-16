28 Июля 2020
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перекати-поле (2020) | Фото: northfortynews.com

Демографическое бедствие: в Костромской области образовывается безлюдное пространство площадью 3 млн га

В ближайшее время на территории Костромской области может образоваться безлюдное пространство 100 на 300 километров. Об этом пишет в Facebook владелец и реставратор лесного терема Асташово в Костромской области Андрей Павличенков.
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Он привел местную пугающую статистику по Солигаличскому и Чухломскому районам. В первом за год родился 61 младенец, что при средней продолжительности жизни 72 года означает тенденцию на 4 тыс. жителей вместо нынешних 9 тыс. даже без оттока населения. Во втором такая же тенденция на двукратное сокращение населения. При этом многие уезжают из-за отсутствия работы по специальности и досуга, хотя по его словам, "для работоспособных непьющих мужчин недостатка в хорошо оплачиваемых местах в нашей местности нет".

Он привел пример, что в одном из номеров "Солигаличских вестей" половину полосы занял материал про двух женщин-врачей и медсестру, которые в 2019 пришли в районную больницу – настолько это редкое событие.

В целом за последние 10 лет население севера Костромской области сократилось на 15-20% и происходит запустение, отмечает Павличенков. Вымирание многих сельсоветов ускорилось из-за банального отсутствия скоростного интернета и мобильной связи. Он прогнозирует, что не за горами день, когда население районов упадет ниже критического уровня и их будут укрупнять, а вслед за этим исчезнут тысячи рабочих мест и отток населения ускорится еще больше.

"Мы готовимся к образованию безлюдного пространства между Вологодской и Костромской областями – пустого прямоугольника размером 100 км на 300 в центре европейской России, на территории, заселенной русскими еще в 12-14 вв.", – написал Павличенков.

Он добавил, что одним из итогов Чернобыля стал эксперимент, который дал возможность ученым наблюдать, как природа поглощает пространство, оставленное человеком. В Костромской области он ожидает появление территории десяти Чернобылей.

Отметим, что население Костромской области в 1990 году составляло 805 тыс., сегодня - 631 тыс. Вымирание идет наиболее быстрыми темпами именно в "русских" регионах, где смертность превышает рождаемость в 1,5-2 раза.

Во вчерашнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил о новых мерах финансовой поддержки семьям с детьми. Однако мы считаем, что никакого демографического эффекта они не дадут и убыль населения России продолжит увеличиваться. В 2019 году она должна превысить уже 300 тыс., а к концу 2020-х достичь 500 тыс.

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Демографическое бедствие: в Костромской области образовывается безлюдное пространство площадью 3 млн га

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Теги: демография, население, рождаемость



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