27 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
обыск, задержание, мвд (2013) | Фото:http://66.mvd.ru

У активистки "Левого Сопротивления" проходят обыски по делу об экстремизме

Силовики в Москве проводят обыски у лидера движения "Левое Сопротивление" Дарьи Полюдовой.

Как сообщила ОВД-Инфо мать активистки, ей позвонили из общежития, в котором живет дочь. С ней говорил один участников обыска, который сообщил ей, что против Полюдовой возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у журналистки сетевого издания "Градус ТВ" Ольги Сапроновой также идет обыск. Ее доставили на допрос в Управление ФСБ на Лубянке.

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

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У активистки "Левого Сопротивления" проходят обыски по делу об экстремизме

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Теги: левое сопротивление, градус тв, экстремизм, дарья полюдова, ольга сапронова



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