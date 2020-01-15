У активистки "Левого Сопротивления" проходят обыски по делу об экстремизме

Силовики в Москве проводят обыски у лидера движения "Левое Сопротивление" Дарьи Полюдовой.

Как сообщила ОВД-Инфо мать активистки, ей позвонили из общежития, в котором живет дочь. С ней говорил один участников обыска, который сообщил ей, что против Полюдовой возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у журналистки сетевого издания "Градус ТВ" Ольги Сапроновой также идет обыск. Ее доставили на допрос в Управление ФСБ на Лубянке.

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).