Госдума не одобрила введение 50%-ной льготы на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий

Госдума в первом чтении "завернула" введение 50-процентной льготы для ветеранов боевых действий на оплату услуг ЖКХ, передает корреспондент Накануне.RU.

"На самом деле, сегодня ветеран боевых действий имеет льготу 50% на оплату коммунальных услуг, но только из расчета 6 кв. м. Заслуженный, уважаемый человек должен ходить по инстанциям и доказывать, что государство ему должно. Те льготы, которые сегодня существуют у ветеранов, - они ими не пользуются, отказываясь от них в пользу денежной компенсаций в размере 3 тыс. руб.", - говорит соавтор законопроекта Александр Шерин (ЛДПР).

Он отметил, что вопросы вызвали расходы бюджета, которые потребуются на выплату льгот – 24 млрд руб. "Но никого почему-то не смущают льготы в 90 млрд руб., которые государство дает нефтяным компаниям, чтобы они стоимость бензина не повышали", - упрекнул коллег депутат. Шерин заявил, что, по его подсчетам, льгота выльется примерно в 2 тыс. на человека, то есть государство сможет еще и сэкономить относительно альтернативы денежной компенсации (3 тыс. руб.).

Тем не менее, проект нижняя палата парламента не поддержала.

"Законом установлено, что члены семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, и платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета.

Вместе с тем, непосредственно ветераны боевых действий при жизни не имеют право на получение вышеуказанных мер социальной поддержки. Важно напомнить, что все ветераны боевых действий перенесли на своих плечах страшные испытания, но гарантировали мирную жизнь в нашей стране, отдали свой интернациональный долг в Афганистане, Вьетнаме, Корее и других странах. Эти люди должны при жизни получать компенсации и поощрения за то, что они заслужили своими фронтовыми и трудовыми подвигами для нашего государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.